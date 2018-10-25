Президента Румынии срочно прооперировали
25 октября, 2018, 23:38
Президент Румынии Клаус Йоганнис был доставлен в четверг вечером, 25 октября, в Бухарестскую университетскую клинику экстренной медицины, где ему сделали операцию на левом плече
Об этом сообщает Укринформ.
Президент Румынии был срочно доставлен в университетскую клинику имени Доктора Карола Давила, где ему сделали операцию на левом плече. Операция прошла успешно.
Подчеркивается также, что состояние президента неплохое, он в состоянии и дальше выполнять обязанности главы государства.
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