Порошенко встретится с глазу на глаз с Лукашенко в Беларуси

25 октября, 2018, 13:46

Президент Украины Петр Порошенко и президент Беларуси Александр Лукашенко встретятся в рамках Форума регионов в белорусском Гомеле

Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

Президенты должны провести встречу в формате "один на один" до выступлений на основной площадке форума. Во время переговоров речь пойдет главным образом о развитии торговли, экономическом и инвестиционном сотрудничестве двух стран.

По итогам форума ожидается подписание ряда документов и заключение договоренностей, направленных на расширение сотрудничества между двумя странами во всех направлениях