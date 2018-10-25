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Порошенко встретится с глазу на глаз с Лукашенко в Беларуси


фото: REUTERS
Президент Украины Петр Порошенко и президент Беларуси Александр Лукашенко встретятся в рамках Форума регионов в белорусском Гомеле

Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

Президенты должны провести встречу в формате "один на один" до выступлений на основной площадке форума. Во время переговоров речь пойдет главным образом о развитии торговли, экономическом и инвестиционном сотрудничестве двух стран.

По итогам форума ожидается подписание ряда документов и заключение договоренностей, направленных на расширение сотрудничества между двумя странами во всех направлениях

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