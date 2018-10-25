Порошенко поблагодарил Европарламент за резолюцию относительно Азовского моря
Об этом говорится в сообщении Порошенко в Facebook.
При этом он отметил, что дальнейшие совместные действия для защиты национальных интересов Украины будет координировать лично во время ближайших встреч с европейскими лидерами.
"Приветствую одобрение важной Резолюции Европарламента относительно ситуации в Азовском море! Российский агрессор должен понять, что все его действия в нарушение международного права и двусторонних соглашений и в дальнейшем будут встречать решительный и адекватный ответ со стороны демократического сообщества. Евросоюз совместно с Украиной будет противодействовать "ползучей аннексии" Россией Азовского моря и нарушением свободы судоходства", - говорится в сообщении.
Европарламент в четверг, 25 октября, принял резолюцию с осуждением действий России в Азовском море, которые нарушают международное морское право.
Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в своем Twitter.
the EP has just passed a resolution calling for potentially more sanctions on #Russia over the #Kerch bridge & #Azov sea + a new EU special representative for #Donbass & #Crimea & widen the scope of OSCE mission to #Ukraine to include maritime.— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 25 октября 2018 г.
- Напомним, пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян заявил, что Россия задерживает украинские судна в Керченском проливе, чтобы нанести Украине экономических и репутационных потерь, а также как шантаж для возобновления водоснабжения Крыма. По данным ГНСУ, РФ также задержала более 150 иностранных судов, направлявшихся в украинские порты на Азовском море.
- Украина обратилась к США и ЕС с просьбой отреагировать на задержание Россией украинских судов. США имеют десантный корабль, приспособленный к Азовскому морю. ВСУ усиливают войска возле Азовского моря из-за агрессии России.
- Ранее Евросоюз осудил блокирование судоходства и милитаризацию Российской Федерацией Азовского моря.
- Напомним также, 24 октября Россия завела в акватории Азовского моря два военных корабля и еще один - на подходе.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-