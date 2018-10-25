Порошенко поблагодарил Европарламент за резолюцию относительно Азовского моря

25 октября, 2018, 16:42

Президент Украины Петр Порошенко одобрил решение Европарламента относительно принятия резолюции относительно ситуации в Азовском море

Об этом говорится в сообщении Порошенко в Facebook.

При этом он отметил, что дальнейшие совместные действия для защиты национальных интересов Украины будет координировать лично во время ближайших встреч с европейскими лидерами.

"Приветствую одобрение важной Резолюции Европарламента относительно ситуации в Азовском море! Российский агрессор должен понять, что все его действия в нарушение международного права и двусторонних соглашений и в дальнейшем будут встречать решительный и адекватный ответ со стороны демократического сообщества. Евросоюз совместно с Украиной будет противодействовать "ползучей аннексии" Россией Азовского моря и нарушением свободы судоходства", - говорится в сообщении.

Европарламент в четверг, 25 октября, принял резолюцию с осуждением действий России в Азовском море, которые нарушают международное морское право.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в своем Twitter.