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Порошенко поблагодарил Европарламент за резолюцию относительно Азовского моря


фото: president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко одобрил решение Европарламента относительно принятия резолюции относительно ситуации в Азовском море

Об этом говорится в сообщении Порошенко в Facebook.

При этом он отметил, что дальнейшие совместные действия для защиты национальных интересов Украины будет координировать лично во время ближайших встреч с европейскими лидерами.

"Приветствую одобрение важной Резолюции Европарламента относительно ситуации в Азовском море! Российский агрессор должен понять, что все его действия в нарушение международного права и двусторонних соглашений и в дальнейшем будут встречать решительный и адекватный ответ со стороны демократического сообщества. Евросоюз совместно с Украиной будет противодействовать "ползучей аннексии" Россией Азовского моря и нарушением свободы судоходства", - говорится в сообщении.

Европарламент в четверг, 25 октября, принял резолюцию с осуждением действий России в Азовском море, которые нарушают международное морское право.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в своем Twitter.

  • Напомним, пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян заявил, что Россия задерживает украинские судна в Керченском проливе, чтобы нанести Украине экономических и репутационных потерь, а также как шантаж для возобновления водоснабжения Крыма. По данным ГНСУ, РФ также задержала более 150 иностранных судов, направлявшихся в украинские порты на Азовском море.
  • Украина обратилась к США и ЕС с просьбой отреагировать на задержание Россией украинских судов. США имеют десантный корабль, приспособленный к Азовскому морю. ВСУ усиливают войска возле Азовского моря из-за агрессии России.
  • Ранее Евросоюз осудил блокирование судоходства и милитаризацию Российской Федерацией Азовского моря.
  • Напомним также, 24 октября Россия завела в акватории Азовского моря два военных корабля и еще один - на подходе.
 
 
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