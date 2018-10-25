Польша уверена в продолжении санкций против РФ несмотря на сопротивление Италии
Об этом заявил глава польского МИД Яцек Чапутович, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, желание Конте снять с РФ санкции Евросоюза, введенные за агрессию против Украины, является попыткой улучшить ситуацию с торговлей на фоне сложной экономической ситуации в самой Италии.
"Россия не придерживается правил и норм международного законодательства, поэтому санкции будут сохранены и продолжены. Но я также знаю о дискуссии с Италией. С точки зрения Италии, это, прежде всего, проблема сложной экономической ситуации, а не санкций. Поэтому санкции (их снятие ) для них могут стать одним из способов немного улучшить торговлю. Но, в конце концов, Италия, как и другие страны, последуют за мнением Еврокомиссии, Совета ЕС и большинства стран-членов", - заявил министр.
Чапутович также отметил, что пока не будет реального улучшения ситуации на Донбассе, санкции должны оставаться.
"Дискуссия будет, но я больше чем уверен, что санкции будут пролонгированы", - добавил он.
- Ранее сообщалось, что глава правительства Италии Джузеппе Конте призвал прекратить действие санкций Евросоюза против России.
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