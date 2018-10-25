Объединенные силы уничтожили троих оккупантов, но двое украинских военных ранены

25 октября, 2018, 07:36

В течение суток 24 октября российские боевики на востоке Украины 14 раз обстреляли позиции украинских военных, дважды - из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Террористы били из 82-мм минометов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Вильный, Екатериновка, Новолуганское, Каменка, Пески, Марьинка, Тарамчук, Павлополь, Гнутово и Водяное. При этом российские мины калибра 120 мм упали на территории села Водяное на Мариупольском направлении.

С минометов калибра 82 мм оккупанты обстреляли защитников Павлополь и Гнутово, а по позициям в районе Песков били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Трижды за минувшие сутки продолжались боевые действия вокруг хутора Вильный на Попаснянском направлении. Российские наемники прицельно били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Подразделения Объединенных сил открывали огонь.

Вследствие обстрелов 24 октября один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, однако 25 октября оккупанты не прекратили обстрелов, в результате чего был ранен еще один украинский боец. С утра террористы обстреляли украинские позиции в районах Авдеевка, Красногоровка и Гнутово.

По данным разведки, в течение суток 24 октября были уничтожены трое российских боевиков.