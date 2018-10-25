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Некоторые иностранные инвестиции в Украине напоминают спекулятивные операции, - Жеваго

Украина не очень активно работает в привлечении инвестиций, а некоторые из них напоминают спекулятивные операции

Об этом в программе "Княжицкий" на Еспресо.TV рассказал бизнесмен, народный депутат Константин Жеваго.

"Украина не очень активно работает в привлечении инвестиций. Мы, в частности, не имеем статистики, что инвестиции привлекаются. Вы сегодня увидите очень случайные ситуации, когда 100, 200 или 500 млн приходят в Украину. В некоторых случаях, если посмотреть на качество этих инвестиций, то это просто спекуляции", - сказал Жеваго.

Отвечая на вопрос, является ли причиной этого явления то, что наши политики и предприниматели пугаются конкуренции, нардеп сказал, что не стоит опасаться появления новых иностранных инвесторов.

"В моем понимании — это очень простая ситуация. Не может быть государство качественным владельцем. Мы должны приватизировать все", - добавил Жеваго.

Полную версию интервью Константина Жеваго смотрите в воскресенье, 28 октября, в 10:10.

 

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