Некоторые иностранные инвестиции в Украине напоминают спекулятивные операции, - Жеваго
Об этом в программе "Княжицкий" на Еспресо.TV рассказал бизнесмен, народный депутат Константин Жеваго.
"Украина не очень активно работает в привлечении инвестиций. Мы, в частности, не имеем статистики, что инвестиции привлекаются. Вы сегодня увидите очень случайные ситуации, когда 100, 200 или 500 млн приходят в Украину. В некоторых случаях, если посмотреть на качество этих инвестиций, то это просто спекуляции", - сказал Жеваго.
Отвечая на вопрос, является ли причиной этого явления то, что наши политики и предприниматели пугаются конкуренции, нардеп сказал, что не стоит опасаться появления новых иностранных инвесторов.
"В моем понимании — это очень простая ситуация. Не может быть государство качественным владельцем. Мы должны приватизировать все", - добавил Жеваго.
Полную версию интервью Константина Жеваго смотрите в воскресенье, 28 октября, в 10:10.
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