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Нацбанк ослабил гривну до 28,21 грн/$


фото: REUTERS
На четверг, 25 октября, НБУ установил валютный курс на уровне 28,21 грн/$, 32,13 грн/евро и 4,3 грн за 10 российских рублей

Об этом сообщает сайт НБУ.

На черном рынке, по данным финансового портала "Минфин", 25 октября по состоянию на 10:00 доллар в среднем покупают по 28,2 грн, продают - по 28,27 грн.

При этом предложения по покупке колеблются в пределах 28,15-28,25 грн/$, продажи - в пределах 28,18-28,5 грн/$.

Накануне, 24 октября, доллар по курсу НБУ стоил 28,14 грн, евро - 32,31 грн.

В начале текущей недели, 22 октября официальный валютный курс составил 28,18 грн/$, 32,32 грн/евро и 4,28 грн за 10 российских рублей.

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