На Житомирщине запретили русскоязычную продукцию
Соответствующее решение большинством голосов приняли депутаты Житомирского облсовета, передает связь пресс-служба ОГА.
"Этим решением облгосадминистрации рекомендовано создать межведомственную рабочую группу по проведению систематической разъяснительной работы о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Житомирской области, включив в ее состав представителей правоохранительных органов, райгосадминистраций и общественности области", - говорится в сообщении.
При этом, как отмечается, органам местного самоуправления рекомендовано принять решение об установлении на соответствующих территориях общин моратория на публичное использование русскоязычного продукта в любых формах до момента полного прекращения оккупации Российской Федерацией территории Украины.
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