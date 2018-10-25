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На Житомирщине запретили русскоязычную продукцию

На территории Житомирской области введен мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта до момента полного прекращения оккупации Россией Украины

Соответствующее решение большинством голосов приняли депутаты Житомирского облсовета, передает связь пресс-служба ОГА.

"Этим решением облгосадминистрации рекомендовано создать межведомственную рабочую группу по проведению систематической разъяснительной работы о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Житомирской области, включив в ее состав представителей правоохранительных органов, райгосадминистраций и общественности области", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечается, органам местного самоуправления рекомендовано принять решение об установлении на соответствующих территориях общин моратория на публичное использование русскоязычного продукта в любых формах до момента полного прекращения оккупации Российской Федерацией территории Украины.

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