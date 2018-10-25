На Житомирщине запретили русскоязычную продукцию

25 октября, 2018, 21:45

На территории Житомирской области введен мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта до момента полного прекращения оккупации Россией Украины

Соответствующее решение большинством голосов приняли депутаты Житомирского облсовета, передает связь пресс-служба ОГА.

"Этим решением облгосадминистрации рекомендовано создать межведомственную рабочую группу по проведению систематической разъяснительной работы о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Житомирской области, включив в ее состав представителей правоохранительных органов, райгосадминистраций и общественности области", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечается, органам местного самоуправления рекомендовано принять решение об установлении на соответствующих территориях общин моратория на публичное использование русскоязычного продукта в любых формах до момента полного прекращения оккупации Российской Федерацией территории Украины.