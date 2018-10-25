На Львовщине поезд сбил насмерть школьницу
25 октября, 2018, 10:38
В Мостиском районе Львовской области местная школьница погибла под колесам поезда
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.
Трагедия произошла 24 октября около 23:00 возле железнодорожного переезда в селе Княжий Мост.
Правоохранители предварительно установили, что скоростной поезд сообщением Перемышль-Одесса совершил наезд на 17-летнюю местную жительницу. От полученных травм школьница скончалась на месте происшествия.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 291 Уголовного кодекса Украины (нарушение действующих на транспорте правил).
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