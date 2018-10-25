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На Донбассе российские боевики снова били из 120-мм минометов, среди украинских воинов есть раненый

На Донбассе в четверг кремлевские наемники минимум 5 раз нарушили режим прекращения огня, 2 из них – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в своей вечерней сводке в Facebook.

Как отмечается вследствие боевых действий на Донецком направлении ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил.

"Наибольшую активность противника зафиксировано вблизи Светлодарска, где противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП и станковых гранатометов. Минометы 82 калибра, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы российско-оккупационные войска применили против защитников Луганского", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данному штаба, зафиксирован вражеский огонь по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка и Гнутово.

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