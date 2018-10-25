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На Буковине дельцы подделывали кофе Lavazza

Сотрудники прокуратуры Черновицкой области совместно с работниками Управления защиты экономики разоблачили группу людей, которые организовали подпольное производство фальсифицированного кофе известных марок

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Кофе известных марок фальсифицировали в течение 2017-2018 годов.

По результатам проведенных обысков в помещениях подпольных цехов, мини-завода, магазинов, складских помещениях и по месту проживания лиц, которые причастны к этому, обнаружено и изъято 15 тонн готовой кофейной продукции, 30 тонн кофейных зерен и 8 упаковочных станков. Досудебное расследование продолжается.

На обнародованных прокуратурой фото, в частности, можно увидеть найденные во время обыска упаковки фальсифицированного кофе бренда Lavazza.

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