На Буковине дельцы подделывали кофе Lavazza
25 октября, 2018, 19:11
Сотрудники прокуратуры Черновицкой области совместно с работниками Управления защиты экономики разоблачили группу людей, которые организовали подпольное производство фальсифицированного кофе известных марок
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Кофе известных марок фальсифицировали в течение 2017-2018 годов.
По результатам проведенных обысков в помещениях подпольных цехов, мини-завода, магазинов, складских помещениях и по месту проживания лиц, которые причастны к этому, обнаружено и изъято 15 тонн готовой кофейной продукции, 30 тонн кофейных зерен и 8 упаковочных станков. Досудебное расследование продолжается.
На обнародованных прокуратурой фото, в частности, можно увидеть найденные во время обыска упаковки фальсифицированного кофе бренда Lavazza.
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