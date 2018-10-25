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На адрес Джо Байдена неизвестные отправили две бомбы

На адрес бывшего вице-президента США Джо Байдена неизвестные отправили две бомбы, их перехватили в почтовом отделении

Об этом сообщает CNN.

Подозрительный пакет отправили на адрес Байдена в городе Уилмингтон, штат Делавэр. Его перехватили в почтовом отделении, в нем нашли взрывное устройство. Через несколько часов там нашли еще одну бомбу.

Представители бывшего вице-президента США обратились к ФБР с требованием расследовать этот инцидент.

  • Ранее Обаме и Клинтонам подбросили по почте бомбы.
  • Мэр Нью-Йорка назвал "терроризмом" посылки со взрывчаткой для Обамы и Клинтон.
  • В редакцию CNN также прислали взрывчатку.
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