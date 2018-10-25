На адрес Джо Байдена неизвестные отправили две бомбы

25 октября, 2018, 20:09

На адрес бывшего вице-президента США Джо Байдена неизвестные отправили две бомбы, их перехватили в почтовом отделении

Об этом сообщает CNN.

Подозрительный пакет отправили на адрес Байдена в городе Уилмингтон, штат Делавэр. Его перехватили в почтовом отделении, в нем нашли взрывное устройство. Через несколько часов там нашли еще одну бомбу.

Представители бывшего вице-президента США обратились к ФБР с требованием расследовать этот инцидент.

Multiple law enforcement officials tell CNN they have located a suspicious package in Delaware addressed to former Vice President Joe Biden https://t.co/LgpTSmrHfk pic.twitter.com/prizZiDdsE — CNN International (@cnni) 25 октября 2018 г.