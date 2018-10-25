На адрес Джо Байдена неизвестные отправили две бомбы
25 октября, 2018, 20:09
На адрес бывшего вице-президента США Джо Байдена неизвестные отправили две бомбы, их перехватили в почтовом отделении
Об этом сообщает CNN.
Подозрительный пакет отправили на адрес Байдена в городе Уилмингтон, штат Делавэр. Его перехватили в почтовом отделении, в нем нашли взрывное устройство. Через несколько часов там нашли еще одну бомбу.
Представители бывшего вице-президента США обратились к ФБР с требованием расследовать этот инцидент.
Multiple law enforcement officials tell CNN they have located a suspicious package in Delaware addressed to former Vice President Joe Biden https://t.co/LgpTSmrHfk pic.twitter.com/prizZiDdsE— CNN International (@cnni) 25 октября 2018 г.
- Ранее Обаме и Клинтонам подбросили по почте бомбы.
- Мэр Нью-Йорка назвал "терроризмом" посылки со взрывчаткой для Обамы и Клинтон.
- В редакцию CNN также прислали взрывчатку.
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