На 11 лет осудили иностранца, который зарезал украинского военнослужащего

25 октября, 2018, 16:53

На 11 лет лишения свободы осудили иностранца, который зимой этого года в Киеве убил военного

Об этом сообщает прокуратура Киева.

Инцидент случился в ночь на 1 февраля в одном из ресторанов столицы. Между отдыхающими компаниями возник конфликт. Один из мужчин схватил нож и нанес другому смертельное ранение в шею. После этого мужчина скрылся. Погибшим оказался 21-летний военнослужащий, который отдыхал в ресторане во внеслужебное время.

Уже третьего февраля правоохранители нашли убийцу в городе Запорожье. Им оказался 31-летний житель Азербайджана.

Ему объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 296 УК Украины (умышленное убийство и хулиганство) и приговорили к 11 годам лишения свободы.