На 11 лет осудили иностранца, который зарезал украинского военнослужащего
25 октября, 2018, 16:53
На 11 лет лишения свободы осудили иностранца, который зимой этого года в Киеве убил военного
Об этом сообщает прокуратура Киева.
Инцидент случился в ночь на 1 февраля в одном из ресторанов столицы. Между отдыхающими компаниями возник конфликт. Один из мужчин схватил нож и нанес другому смертельное ранение в шею. После этого мужчина скрылся. Погибшим оказался 21-летний военнослужащий, который отдыхал в ресторане во внеслужебное время.
Уже третьего февраля правоохранители нашли убийцу в городе Запорожье. Им оказался 31-летний житель Азербайджана.
Ему объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 296 УК Украины (умышленное убийство и хулиганство) и приговорили к 11 годам лишения свободы.
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