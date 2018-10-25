Лига чемпионов: "Барселона" победила без Месси, результаты других матчей среды
Лига чемпионов. Групповой раунд. 3-й тур
24 октября
Группа A
"Брюгге" (Бельгия) - "Монако" (Франция) 1:1
Голы: Уэсли, 39 - Силла, 31
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Атлетико" (Испания) 4:0
Голы: Витсель, 38, Геррейру, 73, 89, Санчо, 83
Группа B
ПСВ (Голландия) - "Тоттенхэм" (Англия) 2:2
Голы: Лосано, 30, де Йонг, 87 - Лукас, 39, Кейн, 55
Удаление: Льорис, 79 ("Тоттенхэм")
"Барселона" (Испания) - "Интер" (Италия) 2:0
Голы: Рафинья, 32, Альба, 83
Группа C
"Ливерпуль" (Англия) - "Црвена Звезда" (Сербия) 4:0
Голы: Фирмино, 20, Салах, 45, 51 (с пенальти), Мане, 80
ПСЖ (Франция) - "Наполи" (Италия) 2:2
Голы: Руй, 61 (автогол), Ди Мария, 90+3 - Инсинье, 29, Мертенс, 77
Группа D
"Галатасарай" (Турция) - "Шальке" (Германия) 0:0
"Локомотив" (Россия) - "Порту" (Португалия) 1:3
Голы: Миранчук, 38 - Марега, 26 (с пенальти), Эррера, 35, Корона, 47
Удаление: Квирквелия, 79 ("Локомотив")
Нереализованный пенальти: Фернандеш, 10 ("Локомотив")
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Поражение от "Манчестер Сити" стало для "Шахтера" первым в нынешней Лиге чемпионов.
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"Шахтер" играл против "Манчестер Сити" без своего травмированного лидера - Тайсона.
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Также команде Паулу Фонсеки, из-за повреждения, не помог другой лидер полузащиты - Марлос.
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В стартовом матче Лиги чемпионов "Шахтер" дома сыграл вничью с немецким "Гоффенгаймом" - 2:2.
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Во втором туре ЛЧ "Шахтер" отобрал очки у французского "Лиона" - 2:2.
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