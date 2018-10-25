 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Лига чемпионов: "Барселона" победила без Месси, результаты других матчей среды


фото: uefa.com
В 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Барселона" без травмированного Лионеля Месси, победила "Интер"

Лига чемпионов. Групповой раунд. 3-й тур

24 октября

Группа A

"Брюгге" (Бельгия) - "Монако" (Франция) 1:1

Голы: Уэсли, 39 - Силла, 31

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Атлетико" (Испания) 4:0

Голы: Витсель, 38, Геррейру, 73, 89, Санчо, 83

Группа B

ПСВ (Голландия) - "Тоттенхэм" (Англия) 2:2

Голы: Лосано, 30, де Йонг, 87 - Лукас, 39, Кейн, 55

Удаление: Льорис, 79 ("Тоттенхэм")

"Барселона" (Испания) - "Интер" (Италия) 2:0

Голы: Рафинья, 32, Альба, 83

Группа C

"Ливерпуль" (Англия) - "Црвена Звезда" (Сербия) 4:0

Голы: Фирмино, 20, Салах, 45, 51 (с пенальти), Мане, 80

ПСЖ (Франция) - "Наполи" (Италия) 2:2

Голы: Руй, 61 (автогол), Ди Мария, 90+3 - Инсинье, 29, Мертенс, 77

Группа D

"Галатасарай" (Турция) - "Шальке" (Германия) 0:0

"Локомотив" (Россия) - "Порту" (Португалия) 1:3

Голы: Миранчук, 38 - Марега, 26 (с пенальти), Эррера, 35, Корона, 47

Удаление: Квирквелия, 79 ("Локомотив")

Нереализованный пенальти: Фернандеш, 10 ("Локомотив")

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 октября, 2018 четверг

24 октября, 2018 среда

больше новостей

25 октября, 2018 четверг

24 октября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать