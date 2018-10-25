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Кронпринц Саудовской Аравии впервые прокомментировал убийство журналиста Хашогги

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман назвал убийство оппозиционного журналиста Джамала Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле "ненужным" и "болезненным инцидентом для всех саудовцев"

Об этом бин Салман заявил на конференции для инвесторов в Эр-Рияде, передает "Радио Свобода".

"Это был очень болезненный инцидент для всех саудовцев и для всех на этой планете. Это было не нужно", - сказал бин Салман.

Кронпринц пообещал, что убийцы Хашогги будут отвечать перед законом.

Это был первый комментарий кронпринца Саудовской Аравии после появления сообщений о причастности его советников к убийству журналиста.

Напомним, об исчезновении 59-летнего саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, который проживал в США, стало известно 3 октября - на следующий день после того, как он пришел в саудовское консульство в Стамбуле оформить документы для брака со своей невестой.

Турецкая полиция заявила, что в здании консульства журналиста убили. Сейчас правоохранители ищут тело Хашогги в лесу Белград возле Стамбула и на окраинах города Ялова в 90 км на юг от Стамбула.

Британский, французский, нидерландский и американский министры отменили участие в инвестиционной конференции в Эр-Рияде из-за беспокойства по поводу вероятного убийства журналиста, Президент США Дональд Трамп пообещал "очень жесткую" реакцию Вашингтона в случае подтверждения причастности Эр-Рияда.

Саудовская Аравия признала убийство журналиста в своем консульстве, но заявила, что не знает, где тело. За убийство саудовского журналиста Хашогги арестовано 18 подозреваемых. В расследовании убийства Хашогги примет участие ЦРУ.

Издание Reuters со ссылкой на источники, близкие к саудовской разведке и королевскому двору, сообщило, что убить Хашогги приказал советник кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана Сауд аль-Кахтани.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство Хашогги было заранее спланированным.

Турецкий оппозиционер Догу Перинчек заявил об обнаружении фрагментов тела Хашогги в колодце в саду резиденции консула Саудовской Аравии, но саудовские власти не позволили обыскать колодец.

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