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Команда способна на подвиги в Лиге Европы, - тренер "Ворсклы"


фото: ua-football.com
Главный тренер "Ворсклы" Василий Сачко поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги Европы против азербайджанского "Карабаха"

Об этом сообщает официальный сайт "Ворсклы".

По словам Сачко, полтавская команда стремится вернуться из Баку с 3 очками.

"Мы хотим вернуться с 3 очками. Группа у нас очень сильная. Я прекрасно знаю, что за команда "Карабах". Я помню их матчи с "Днепром", который тогда был очень сильный. Команда хорошего уровня и быстрая, умеет хорошо контролировать мяч. Немало сборников в составе. Понимаю, что соперник очень и очень серьезный", - сказал Сачко.

Несмотря на это, по словам тренера "Ворсклы", его команда способна на подвиги и сюрпризы в Лиге Европы.

"У "Карабаха" есть и недостатки. Мы не приехали на курорт. Мы способны на подвиги и сюрпризы. В прошлом туре не хватило опыта и "скамейки", чтобы удачно сыграть со "Спортингом", - вспомнил тренер матч, в котором полтавчане не удержали победу и уступили 1:2.

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