Команда способна на подвиги в Лиге Европы, - тренер "Ворсклы"
Об этом сообщает официальный сайт "Ворсклы".
По словам Сачко, полтавская команда стремится вернуться из Баку с 3 очками.
"Мы хотим вернуться с 3 очками. Группа у нас очень сильная. Я прекрасно знаю, что за команда "Карабах". Я помню их матчи с "Днепром", который тогда был очень сильный. Команда хорошего уровня и быстрая, умеет хорошо контролировать мяч. Немало сборников в составе. Понимаю, что соперник очень и очень серьезный", - сказал Сачко.
Несмотря на это, по словам тренера "Ворсклы", его команда способна на подвиги и сюрпризы в Лиге Европы.
"У "Карабаха" есть и недостатки. Мы не приехали на курорт. Мы способны на подвиги и сюрпризы. В прошлом туре не хватило опыта и "скамейки", чтобы удачно сыграть со "Спортингом", - вспомнил тренер матч, в котором полтавчане не удержали победу и уступили 1:2.
- Матч между "Ворсклой" и "Карабахом" состоится сегодня в Баку и начнется в 19:55.
- "Ворскла" в стартовом матче Лиги Европы проиграла в Лондоне "Арсеналу" со счетом 2:4.
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Во 2-м туре полтавчане на своем поле не удержали победный счет со "Спортингом" и проиграли 1:2.
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Сегодня в 3-м туре сыграет еще один представитель Украины - "Динамо", которое встретится в гостях с французским "Ренном".
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