Княжицкий: Первый Музейный Форум - важная площадка развития музейной отрасли

25 октября, 2018, 14:30

Первый Музейный Форум в Киеве является важной площадкой развития музейной отрасли

Об этом заявил глава Комитета по вопросам культуры и духовности, народный депутат Украины Николай Княжицкий в четверг, 25 октября, во время пресс-конференции по поводу открытия Первого Музейного Форума в Киеве.

Глава Комитета по вопросам культуры и духовности отметил, что в сфере культуры уже произошло много позитивных изменений.

"Мы попытались, думаю, удачно, поднять украинское кино, ограничить иностранное вмешательство в культурные процессы. Мы сделали много для сохранения архитектурных памятников, памятников ЮНЕСКО, в частности. Сейчас работаем над архивным делом и переходим к музейной сфере", - сказал он.

По мнению Николая Княжицкого, культура и музейная сфера, в частности, играют очень большую роль в идентификации нации.

"Перед нашей музейной сферой, которая формировалась еще в советские времена, сегодня стоят совсем другие вызовы. Есть музеи различных форм собственности. Есть музеи традиционные и нарративные, которых, увы, мало. Наша задача - услышать их и взяться сейчас за реформирование всей сферы.

Очевидно, что должен быть принят новый эффективный закон. Мы должны поддержать эти музеи экономически, методически, мы должны изменить систему управления музеями", - сказал Николай Княжицкий.

Он также отметил проблемы украинских музеев. Так, художественные музеи не имеют средств на закупку полотен, исторические - на реставрацию или археологические работы. Традиционные музеи не получают достаточного финансирования. Кроме того, в Украине почти нет музеев нарративных, которые бы рассказывали об истории с применением современных технологий, мультимедиа, где посетитель становится как бы соучастником событий, о которых рассказывается. Такие музеи финансируются по отдельным проектам.

"Музеи должны быть разными, их должно быть много. И для этого должна быть программа развития музейного дела, которое бы должно предложить министерство культуры. Поэтому сегодняшнее мероприятие, надеюсь, станет эффективной площадкой для диалога между властью, обществом и представителями музейной отрасли", - подытожил Николай Княжицкий.

Киевский музейный форум - культурно-художественное мероприятие, которое объединит музейных работников Киева, многих регионов Украины и иностранных специалистов. Мероприятие проходит в Музейно-выставочном центре "Музей истории города Киева" 25-26 октября. В течение двух дней участники Форума будут обсуждать вопросы законодательства в сфере музейного дела, внедрение современных технологий и создание электронных фондов, менеджмент и маркетинг, перенимания опыта ведущих музеев Европы как в работе с фондами, так и в позиционировании себя на рынке предоставления культурных услуг, и другие.

Мероприятие инициировано Национальным союзом театральных деятелей Украины и проходит при поддержке Департамента культуры КГГА, Музей истории Киева и Kyiv Art Week.

В пресс-конференции по поводу открытия Первого Музейного Форума приняли участие глава НСТДУ Богдан Струтинский, директор Департамента культуры КГГА Диана Попова, куратор фестиваля Kyiv Art Week Евгений Березницкий и вице-директор Музея Варшавского восстания (Польша) Павел Укельский.