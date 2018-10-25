Как украинка завоевала золото чемпионата мира

25 октября, 2018, 12:26

Украинка Алла Черкасова завоевала золотую медаль чемпионата мира по борьбе

На мировом первенстве в Будапеште украинка стала чемпионкой мира в категории до 68 кг. Черкасова начала соревнования с досрочной победы над белоруской Марией Мамащук. Самой тяжелой для украинки оказалась полуфинальная схватка, в которой она одолела со счетом 11:8 действующую чемпионку Азии Шэнь Жоу из Китая.

В финале Алла Черкасова победила француженку Коумба Ларрок 15:10 и стала чемпионкой мира.