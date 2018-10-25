Как украинка завоевала золото чемпионата мира
25 октября, 2018, 12:26
Украинка Алла Черкасова завоевала золотую медаль чемпионата мира по борьбе
На мировом первенстве в Будапеште украинка стала чемпионкой мира в категории до 68 кг. Черкасова начала соревнования с досрочной победы над белоруской Марией Мамащук. Самой тяжелой для украинки оказалась полуфинальная схватка, в которой она одолела со счетом 11:8 действующую чемпионку Азии Шэнь Жоу из Китая.
В финале Алла Черкасова победила француженку Коумба Ларрок 15:10 и стала чемпионкой мира.
- В апреле Международная федерация борьбы перенесла чемпионат Европы среди кадетов из Киева в македонское Скопье из-за опасения, что в Украину не пустят российских борцов, посещавших Крым.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-