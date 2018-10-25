Как украинец Михайлюк эффектно набрал первые очки в НБА
25 октября, 2018, 13:27
Украинец Святослав Михайлюк набрал первые в карьере очки в Национальной баскетбольной ассоциации
В матче регулярного чемпионата НБА против "Финикса" Михайлюк отыграл за "Лос-Анджелес Лейкерс" 22 минуты.
Украинский форвард набрал 4 очка, сделал 2 результативные передачи, 2 перехвата и получил 1 потери. Это первые набранные баллы Михайлюка в регулярном чемпионате НБА.
"Лос-Анджелес Лейкерс" выиграл у "Финикса" со счетом 131:113 и одержал первую победу на старте турнира.
Primer triple en la NBA para Svi Mykhailiuk pic.twitter.com/MwLlbXdTew— Los Lakers (@LosLakers) 25 октября 2018 г.
- 23 октября Святослав Михайлюк дебютировал за "Лос-Анджелес Лейкерс" в регулярном чемпионате НБА в игре против "Сан-Антонио".
- Другой украинский баскетболист в НБА Алексей Лень на старте сезона стал героем матча "Атланты" с "Кливлендом".
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