 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Как украинец Михайлюк эффектно набрал первые очки в НБА


фото: REUTERS
Украинец Святослав Михайлюк набрал первые в карьере очки в Национальной баскетбольной ассоциации

В матче регулярного чемпионата НБА против "Финикса" Михайлюк отыграл за "Лос-Анджелес Лейкерс" 22 минуты.

Украинский форвард набрал 4 очка, сделал 2 результативные передачи, 2 перехвата и получил 1 потери. Это первые набранные баллы Михайлюка в регулярном чемпионате НБА.

"Лос-Анджелес Лейкерс" выиграл у "Финикса" со счетом 131:113 и одержал первую победу на старте турнира.

  • 23 октября Святослав Михайлюк дебютировал за "Лос-Анджелес Лейкерс" в регулярном чемпионате НБА в игре против "Сан-Антонио".
  • Другой украинский баскетболист в НБА Алексей Лень на старте сезона стал героем матча "Атланты" с "Кливлендом".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 октября, 2018 четверг

больше новостей

25 октября, 2018 четверг

24 октября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать