Как украинец Михайлюк эффектно набрал первые очки в НБА

25 октября, 2018, 13:27

Украинец Святослав Михайлюк набрал первые в карьере очки в Национальной баскетбольной ассоциации

В матче регулярного чемпионата НБА против "Финикса" Михайлюк отыграл за "Лос-Анджелес Лейкерс" 22 минуты.

Украинский форвард набрал 4 очка, сделал 2 результативные передачи, 2 перехвата и получил 1 потери. Это первые набранные баллы Михайлюка в регулярном чемпионате НБА.

"Лос-Анджелес Лейкерс" выиграл у "Финикса" со счетом 131:113 и одержал первую победу на старте турнира.

Primer triple en la NBA para Svi Mykhailiuk pic.twitter.com/MwLlbXdTew — Los Lakers (@LosLakers) 25 октября 2018 г.