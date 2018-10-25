Генерал США: Украина должна определить "красные линии" в Азовском море

25 октября, 2018, 14:27

Украина должна определить четкую стратегию в отношении своих действий в Азовском море для эффективного противодействия России

Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес во время выступления на Львовском форуме по безопасности, сообщает Европейская правда.

"Прежде всего, Украина должна создать стратегию, а также политику в отношении Азовского моря, установить, где проходят красные линии. Вторых, Украина должна требовать свободу навигации в Азове, чтобы российские корабли не останавливали украинские", - сказал Ходжес.

Он также отметил, что необходимо увеличить количество представителей ВМС в Генеральном штабе и Министерстве обороны. "Это должны быть люди, которые понимают ситуацию и могут принимать решения", - сказал генерал.

Ходжес отметил, что США должны поддерживать Украину в проведении военных учений, предоставлении технической поддержки, а также в информационной сфере, освещать события в Азовском море.

"Действия России в Азовском море – это часть усилий, направленных на экономическое удушение Украины. Для этого не требуется вторжения, для этого достаточно остановить экспорт из Мариуполя, Бердянска, на это рассчитаны эти действия", - отметил он.

Ходжес отметил, что Россия проводит различные небольшие операции, кампанию запугивания,другие действия, которые затрудняют понимание того, что происходит. "Поэтому Украине важно иметь способность дать отпор, не просто сидеть на берегу", - подчеркнул он.