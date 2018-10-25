Футболист "Динамо" не сыграет с "Шахтером" из-за плевка в арбитра
25 октября, 2018, 14:01
Защитник "Динамо" Тамаш Кадар дисквалифицирован на три матча за плевок в сторону рефери
Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.
Решение об отстранении венгерского легионера "Динамо", принял контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины.
Во время матча чемпионата Украины против "Ворсклы" Тамаш Кадра плюнул в сторону судьи Анатолия Абдулы после того, как получил предупреждение. Рефери, который развернулся к динамовцу спиной, инцидента не заметил и оставил его без наказания. Однако позже было обнародовано видео момента, которое и рассмотрела ФФУ.
Из-за дисквалификации Кадар не сыграет 3 ноября в матче чемпионата Украины против главного конкурента "Динамо" - "Шахтера".
- Инцидент с Тамашем Кадаром и арбитром произошел во время матча чемпионата Украины между "Динамо" и "Ворсклой".
- Сегодня "Динамо" сыграет в 3-м туре Лиги Европы против французского "Ренна".
- К матчу с "Ренном" восстановился от травмы один из лидеров "Динамо" Беньямин Вербич.
- В стартовом матче Лиги Европы "Динамо" дома сыграло вничью с "Астаной".
- Во 2-м туре Лиги Европы киевляне не удержали преимущество в два гола в игре с "Яблонцем"
- Сегодня свой матч в Лиге Европы сыграет еще один представитель Украины - "Ворскла", которая встретится в Баку с азербайджанским "Карабахом".
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