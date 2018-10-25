Футболист "Динамо" не сыграет с "Шахтером" из-за плевка в арбитра

25 октября, 2018, 14:01

Защитник "Динамо" Тамаш Кадар дисквалифицирован на три матча за плевок в сторону рефери

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Решение об отстранении венгерского легионера "Динамо", принял контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины.

Во время матча чемпионата Украины против "Ворсклы" Тамаш Кадра плюнул в сторону судьи Анатолия Абдулы после того, как получил предупреждение. Рефери, который развернулся к динамовцу спиной, инцидента не заметил и оставил его без наказания. Однако позже было обнародовано видео момента, которое и рассмотрела ФФУ.

Из-за дисквалификации Кадар не сыграет 3 ноября в матче чемпионата Украины против главного конкурента "Динамо" - "Шахтера".