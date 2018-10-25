Европарламент осудил действия России в Азовском море и призвал готовиться к санкциям

25 октября, 2018, 16:29

Европарламент принял резолюцию с осуждением действий России в Азовском море, которые нарушают международное морское право

Об этом сказано в резолюции Европарламента, принятой в четверг, 25 октября.

В документе осуждаются "чрезмерные" блокировка и инспекции Россией коммерческих судов. К открытию Керченского моста из РФ в аннексированный ней Крым проверки проводились лишь выборочно и не нарушали свободного движения кораблей и грузов.

Европарламент признал право РФ проводить проверки, но высказал убеждение, что этим правом "не должны злоупотреблять или применять его из политических соображений".

Вместо этого Еврокомиссии следовало бы оценить экономические убытки, нанесенные этой "де-факто блокадой" и помочь экономическому развитию Мариуполя и Бердянска.