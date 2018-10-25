Эксперт объяснил, чем грозит Украине очередной заход российских кораблей в Азовское море
Об этом в эфире Еспресо.TV заявил военный эксперт экс-заместитель главы Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.
"Туда заходят бронекатера, артиллерийские, ракетные, в том числе из акватории Каспийского моря, которые имеют на вооружении ракетные комплексы, которые действовали с Каспийского моря калибра типа, которые были применены по целям в Сирии. Кроме того, там есть десантные корабли. Все это говорит о том, что они готовы к началу более активных действий в Азовском море для достижения своей цели. То есть превратить Азовскую акваторию из внутренних вод Украины и РФ в российское озеро ", - отметил Романенко.
При этом он отметил, что развернуться в Азовском море так, как это было в Крыму, россиянам уже не удастся, ведь Украина имеет соответствующие силы и подготовку для достойного отпора стране-агрессору и ее ВМФ. Кроме того, Украиной предоставляется определенная информация своим союзникам - Соединенным Штатам и странам Евросоюза. И сегодняшнее принятие резолюции Европарламентом является ответной реакцией союзников.
Именно в четверг, 25 октября, Европарламент принял резолюцию с осуждением действий России в Азовском море, которые нарушают международное морское право.
Позже президент Украины Петр Порошенко одобрил решение Европарламента относительно принятия резолюции относительно ситуации в Азовском море.
- Напомним, пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян заявил, что Россия задерживает украинские судна в Керченском проливе, чтобы нанести Украине экономических и репутационных потерь, а также как шантаж для возобновления водоснабжения Крыма. По данным ГНСУ, РФ также задержала более 150 иностранных судов, направлявшихся в украинские порты на Азовском море.
- Украина обратилась к США и ЕС с просьбой отреагировать на задержание Россией украинских судов. США имеют десантный корабль, приспособленный к Азовскому морю. ВСУ усиливают войска возле Азовского моря из-за агрессии России.
- Ранее Евросоюз осудил блокирование судоходства и милитаризацию Российской Федерацией Азовского моря.
- А накануне, 24 октября Россия завела в акватории Азовского моря два военных корабля и еще один - на подходе. Кроме того, в Госпогранслужбе отметили, что на Азове ситуация очень серьезная и угрожающая, ведь кроме этих кораблей, Россия уже имеет группировку из более 120 кораблей и катеров в Азовскому море.
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