 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Эксперт объяснил, чем грозит Украине очередной заход российских кораблей в Азовское море

Усиление Россией корабельной группировки в Азовском море свидетельствует об агрессивно-наступательном характере ее намерений

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил военный эксперт экс-заместитель главы Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Туда заходят бронекатера, артиллерийские, ракетные, в том числе из акватории Каспийского моря, которые имеют на вооружении ракетные комплексы, которые действовали с Каспийского моря калибра типа, которые были применены по целям в Сирии. Кроме того, там есть десантные корабли. Все это говорит о том, что они готовы к началу более активных действий в Азовском море для достижения своей цели. То есть превратить Азовскую акваторию из внутренних вод Украины и РФ в российское озеро ", - отметил Романенко.

При этом он отметил, что развернуться в Азовском море так, как это было в Крыму, россиянам уже не удастся, ведь Украина имеет соответствующие силы и подготовку для достойного отпора стране-агрессору и ее ВМФ. Кроме того, Украиной предоставляется определенная информация своим союзникам - Соединенным Штатам и странам Евросоюза. И сегодняшнее принятие резолюции Европарламентом является ответной реакцией союзников.

Именно в четверг, 25 октября, Европарламент принял резолюцию с осуждением действий России в Азовском море, которые нарушают международное морское право.

Позже президент Украины Петр Порошенко одобрил решение Европарламента относительно принятия резолюции относительно ситуации в Азовском море.

  • Напомним, пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян заявил, что Россия задерживает украинские судна в Керченском проливе, чтобы нанести Украине экономических и репутационных потерь, а также как шантаж для возобновления водоснабжения Крыма. По данным ГНСУ, РФ также задержала более 150 иностранных судов, направлявшихся в украинские порты на Азовском море.
  • Украина обратилась к США и ЕС с просьбой отреагировать на задержание Россией украинских судов. США имеют десантный корабль, приспособленный к Азовскому морю. ВСУ усиливают войска возле Азовского моря из-за агрессии России.
  • Ранее Евросоюз осудил блокирование судоходства и милитаризацию Российской Федерацией Азовского моря.
  • А накануне, 24 октября Россия завела в акватории Азовского моря два военных корабля и еще один - на подходе. Кроме того, в Госпогранслужбе отметили, что на Азове ситуация очень серьезная и угрожающая, ведь кроме этих кораблей, Россия уже имеет группировку из более 120 кораблей и катеров в Азовскому море.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 октября, 2018 четверг

больше новостей

25 октября, 2018 четверг

24 октября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать