Эксперт объяснил, чем грозит Украине очередной заход российских кораблей в Азовское море

25 октября, 2018, 20:45

Усиление Россией корабельной группировки в Азовском море свидетельствует об агрессивно-наступательном характере ее намерений

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил военный эксперт экс-заместитель главы Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Туда заходят бронекатера, артиллерийские, ракетные, в том числе из акватории Каспийского моря, которые имеют на вооружении ракетные комплексы, которые действовали с Каспийского моря калибра типа, которые были применены по целям в Сирии. Кроме того, там есть десантные корабли. Все это говорит о том, что они готовы к началу более активных действий в Азовском море для достижения своей цели. То есть превратить Азовскую акваторию из внутренних вод Украины и РФ в российское озеро ", - отметил Романенко.

При этом он отметил, что развернуться в Азовском море так, как это было в Крыму, россиянам уже не удастся, ведь Украина имеет соответствующие силы и подготовку для достойного отпора стране-агрессору и ее ВМФ. Кроме того, Украиной предоставляется определенная информация своим союзникам - Соединенным Штатам и странам Евросоюза. И сегодняшнее принятие резолюции Европарламентом является ответной реакцией союзников.

Именно в четверг, 25 октября, Европарламент принял резолюцию с осуждением действий России в Азовском море, которые нарушают международное морское право.

Позже президент Украины Петр Порошенко одобрил решение Европарламента относительно принятия резолюции относительно ситуации в Азовском море.