Дело Гриба вернули в суд в Ростове
25 октября, 2018, 23:11
Северокавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону снова начнет рассмотрение дела украинца Павла Гриба, которого Россия похитила с территории Беларуси
Об этом сообщила пресс-секретарь суда Алена Катькало, передает Интерфакс.
"Дело в отношении Гриба вернулось к нам на новое рассмотрение после возвращения прокурору Кубани. Дата судебного заседания пока не назначена", – сказала Катькало журналистам.
Напомним, что украинец Павел Гриб пропал на территории Беларуси на прошлый День независимости Украины - 24 августа 2017 года. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте". Как выяснилось позже, на то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт).
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