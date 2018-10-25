Дело Гриба вернули в суд в Ростове

25 октября, 2018, 23:11

Северокавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону снова начнет рассмотрение дела украинца Павла Гриба, которого Россия похитила с территории Беларуси

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Алена Катькало, передает Интерфакс.

"Дело в отношении Гриба вернулось к нам на новое рассмотрение после возвращения прокурору Кубани. Дата судебного заседания пока не назначена", – сказала Катькало журналистам.

Напомним, что украинец Павел Гриб пропал на территории Беларуси на прошлый День независимости Украины - 24 августа 2017 года. В тот день он отправился в Гомель на свидание к девушке, с которой познакомился в российской соцсети "ВКонтакте". Как выяснилось позже, на то время Павел уже находился в розыске по ст. 205 УК России (террористический акт).