Бой мечты Ломаченко оказался под угрозой срыва
Об этом заявил промоутер украинца Боб Арум, сообщает BoxingScene.
По словам Арума, организации боя Ломаченко - Гарсия препятствует менеджер американца Эл Хеймон.
"Ломаченко хочет провести бой с Майки Гарсией после того, как побьет Хосе Педрасу. Но этот поединок может не состояться, потому что мистер "раковая опухоль" Эл Хеймон будет препятствовать его проведению. Он не позволяет своим боксерам организовывать бои с бойцами других промоутеров. Это вредит спорту. Он - "раковая опухоль" бокса. Ни с кем больше из промоутеров нет такой проблемы", - беспокоится Арум.
Ломаченко является чемпионом мира по версии WBA, в поединке против Педрасы он попытается отобрать у пуэрториканца титул WBO. Если ему это удастся, то в бою против Гарсии, который владеет титулами WBC и IBF, на кону будут стоять все четыре пояса в легком весе и звание абсолютного чемпиона мира.
- Ломаченко следующий бой проведет 8 декабря в Нью-Йорке против чемпионат мира WBO Хосе Педрасы из Пуэрто-Рико.
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Венесуэлец Хорхе Линарес намекнул, что в 2019 году проведет реванш с Василием Ломаченко.
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