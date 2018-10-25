Боевик из оккупированной Горловки из-за невыносимой жизни сдался Нацполиции
Об этом в четверг, 25 октября, сообщила пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.
По данным полицейских, в 2014 году участник незаконных вооруженных формирований нес службу на блокпосте террористов.
"Новобранца поставили на блокпост, где он обследовал транспорт и граждан и незаконно ограничивал их проезд. Обещания боевиков по условиям службы и зарплате оказались ложными. Поэтому почти сразу мужчина покинул ряды террористов, разочарованный "русским миром", - отметили в пресс-службе полиции.
При этом "из-за жизненных обстоятельств" бывший боевик остался с семьей в оккупированной Горловке все 4 года.
"Когда жизнь стала совсем невыносимой, экс-боевик поддался условиям жены и уехал в Бахмут, чтобы сдаться правоохранителям. По словам семьи, в оккупации нет будущего для их детей", - говорится в сообщении.
Сейчас в полиции проверяют деятельность бывшего наемника в рядах незаконного вооруженного формирования.
Напомним, освобождение от наказания для участников НВФ, которые не совершали тяжких преступлений, предусмотренное ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).
Основанием для этого является добровольная сдача правоохранительным органам.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-