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Боевик из оккупированной Горловки из-за невыносимой жизни сдался Нацполиции

В Донецкой области экс-боевик незаконных вооруженных формирований, 44-летний горловчанин, разочаровавшись "русским миром", добровольно сдался украинским правоохранителям

Об этом в четверг, 25 октября, сообщила пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

По данным полицейских, в 2014 году участник незаконных вооруженных формирований нес службу на блокпосте террористов.

"Новобранца поставили на блокпост, где он обследовал транспорт и граждан и незаконно ограничивал их проезд. Обещания боевиков по условиям службы и зарплате оказались ложными. Поэтому почти сразу мужчина покинул ряды террористов, разочарованный "русским миром", - отметили в пресс-службе полиции.

При этом "из-за жизненных обстоятельств" бывший боевик остался с семьей в оккупированной Горловке все 4 года.

"Когда жизнь стала совсем невыносимой, экс-боевик поддался условиям жены и уехал в Бахмут, чтобы сдаться правоохранителям. По словам семьи, в оккупации нет будущего для их детей", - говорится в сообщении.

Сейчас в полиции проверяют деятельность бывшего наемника в рядах незаконного вооруженного формирования.

Напомним, освобождение от наказания для участников НВФ, которые не совершали тяжких преступлений, предусмотренное ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Основанием для этого является добровольная сдача правоохранительным органам.

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