Благодаря медреформе зарплаты врачей растут в 2-3 раза, - Гройсман
25 октября, 2018, 19:46
Глава правительства Владимир Гройсман заявляет, что благодаря медицинской реформе зарплаты врачей растут в 2-3 раза
Об этом Гройсман написал на своей странице в сети Twitter.
"Благодаря медицинской реформе зарплаты врачей растут в 2-3 раза. Фактически, это доплата за клиентоориентированность. Недаром новый принцип работы называется "деньги ходят за пациентом", - отметил он.
Гройсман добавил, что у медика теперь больше ответственности, потому что он стал личным врачом людей.
Благодаря медицинской реформе зарплаты врачей растут в 2-3 раза. Фактически, это доплата за клиентоориентированность. Недаром новый принцип работы называется "деньги ходят за пациентом". У специалиста теперь больше ответственности, потому что он стал вашим личным врачом.#МедРеформа pic.twitter.com/S2SDidNUqD— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 25 октября 2018 г.
- Как заявил глава стратегической группы советников по поддержке реформ Иван Миклош, высокие зарплаты в Украине зависят не от разрешения правительства на их повышение, а от эффективных реформ.
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