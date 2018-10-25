Благодаря медреформе зарплаты врачей растут в 2-3 раза, - Гройсман

25 октября, 2018, 19:46

Глава правительства Владимир Гройсман заявляет, что благодаря медицинской реформе зарплаты врачей растут в 2-3 раза

Об этом Гройсман написал на своей странице в сети Twitter.

"Благодаря медицинской реформе зарплаты врачей растут в 2-3 раза. Фактически, это доплата за клиентоориентированность. Недаром новый принцип работы называется "деньги ходят за пациентом", - отметил он.

Гройсман добавил, что у медика теперь больше ответственности, потому что он стал личным врачом людей.

Благодаря медицинской реформе зарплаты врачей растут в 2-3 раза. Фактически, это доплата за клиентоориентированность. Недаром новый принцип работы называется "деньги ходят за пациентом". У специалиста теперь больше ответственности, потому что он стал вашим личным врачом.#МедРеформа pic.twitter.com/S2SDidNUqD — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 25 октября 2018 г.