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Благодаря медреформе зарплаты врачей растут в 2-3 раза, - Гройсман

Глава правительства Владимир Гройсман заявляет, что благодаря медицинской реформе зарплаты врачей растут в 2-3 раза

Об этом Гройсман написал на своей странице в сети Twitter.

"Благодаря медицинской реформе зарплаты врачей растут в 2-3 раза. Фактически, это доплата за клиентоориентированность. Недаром новый принцип работы называется "деньги ходят за пациентом", - отметил он.

Гройсман добавил, что у медика теперь больше ответственности, потому что он стал личным врачом людей.

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