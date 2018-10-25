Автоматы и взрывчатка: СБУ разоблачила межрегиональную банду торговцев оружием
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В группировке участвовали в том числе представители добровольных военизированных формирований. Военные средства поражения злоумышленники продавали в том числе представителям криминалитета.
Спецслужбисты задокументировали продажу двух автоматов, двух пистолетов с патронами к ним, трех ручных гранат РГД-5 и 100 патронов различного калибра. При попытке продажи автомата с патронами и пистолета во Львове правоохранители задержали четырех организаторов.
Во время обысков в трех областях правоохранители изъяли десятки автоматов и пистолетов различных модификаций, взрывчатку, гранаты, сотни патронов различного калибра, запчасти и комплектующие к огнестрельному оружию.
Открыто производство по ст. 28 (совершение преступления преступной организацией), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос объявления задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
Сейчас следователи устанавливают личности и местонахождение других членов банды и проверяют возможное использование указанного оружия для организации диверсий.
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