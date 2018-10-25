Австрия не поддерживает отмену антироссийских санкций

25 октября, 2018, 22:23

Пока Австрия не видит перспективы работать в рамках Евросоюза над отменой санкций против РФ, поскольку отсутствует прогресс в выполнении Минских договоренностей

Об этом заявила министр Австрии по делам Европы Карин Кнайсль во время выступления в Национальном совете Австрии, сообщает Укринформ.

"Санкции были впервые введены 31 июля 2014 года, и с того времени каждые шесть месяцев продолжаются. На сегодня, к сожалению, мы не видим никаких ощутимых успехов в Минских договоренностях, чтобы добиваться снятия экономических санкций в рамках ЕС", - заявила Кнайссль, отвечая на вопрос относительно работы над снятием санкций ЕС против России.

Кнайссль заявила, что Австрия в рамках своего председательства в Совете ЕС выступает за улучшение диалога между ЕС и Россией. Однако, она напомнила, что санкции ЕС против РФ были введены в связи с аннексией Крыма и дестабилизацией на Востоке Украины", и среди предпосылок их ослабления должен быть "прогресс в выполнении предусмотренных Минскими договоренностями шагов".

Во время выступления в парламенте глава МИД пожаловалась на то, что антироссийские санкции сильно отражаются на экономике Австрии, экспорт которой в Россию из-за этих санкций и российских контрсанкций сократился на треть.

Австрийский министр также заявила о необходимости развития двустороннего диалога с Россией. На этом фоне она также указала на работу над создание российско-австрийского форума "Сочинский диалог", который должен стать площадкой для неформального общения гражданских обществ двух стран.

Кнайссль прославилась своей скандальной свадьбой. Она пригласила на празднование, которое состоялось 18 августа, президента РФ Владимира Путина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что приглашение Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии повлияло на доверие между Киевом и Веной.