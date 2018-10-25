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90% бесплатных приложений из Google Play "отдают" ваши данные, - исследование


фото: akket
Около 90% бесплатных приложений в Google Play обмениваются данными с Alphabet - холдингом, который включает в себя несколько компаний, в частности Google

Об этом пишет TechSpot.

Исследователи из Оксфордского университета проанализировали 959 000 приложений из американских и британских Google Play и заявили, что сбор данных и совместное использование мобильных приложений сейчас "вышли из-под контроля".

Например, большинство приложений - 88,4%, могут обмениваться данными со структурами, принадлежащими Google. В списке находятся также Facebook (42,5%), Twitter (33,8%), Verizon (26.27%), Microsoft (22.75%), Amazon (17,91%) и многие другие.

Согласно Financial Times - издание, которое впервые сообщило об этом исследовании, информация, предоставляемая приложениями, может включать возраст, пол, местоположение и информацию о других установленных программах. Они "позволяют" создавать подробные досье на людей, которые могут включать выводы о покупательских привычках, социально-экономическом классе и политических взглядах.

Крупные фирмы используют данные для разных целей - например, политического или рекламного таргетинга. Согласно исследованию, в среднем приложение передает данные пяти компаниям-трекерам, которые отправляют данные более крупным фирмам. Учитывая это, не удивительно, что доход от онлайн-рекламы составляет более 59 миллиардов долларов в год.

Проблема, по словам руководителя проекта Рубена Бинса, связана с тем, что большинство приложений являются бесплатными и рассчитывают заработать с помощью рекламы, иногда - без разрешения пользователя.

Отвечая на этот отчет, в Google заявили: "У Google и Google Play есть четкая политика и рекомендации по тому, как разработчики и сторонние приложения могут обрабатывать данные, и мы требуем, чтобы разработчики были прозрачными и спрашивали разрешение пользователя. Если приложение нарушает нашу политику, мы принимаем меры".

В компании также прокомментировали, что исследование вводит в заблуждение. "Мы не согласны с методологией и результатами этого исследования. Это неправильно описывает обычные функциональные службы, такие как отчеты о сбоях и аналитике, а также то, как приложения обмениваются данными для доставки этих услуг".

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