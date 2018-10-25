12 мощных компаний из США ищут объекты для инвестиций в Украине, - Минэкономразвития

25 октября, 2018, 15:02

Представители 12 крупных американских компаний едут в Украину искать выгодные возможности для инвестиций

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

Глава МЭРТ Степан Кубив встретился с заместителем министра международной торговли США Гилбертом Капланом. Во время встречи они обсудили приоритеты торгового сотрудничества между Украиной и США.

Кубив заявил, что украинская сторона предлагает иностранным партнерам инвестировать в предприятия энергетической сферы, инфраструктурные и промышленные компании.

"Сейчас в Украине есть много малых предприятий, которые мы уже успешно приватизируем через систему государственных аукционов Прозорро.Продажи. Но я хочу обратить внимание американского бизнеса на крупные объекты, приватизация которых по новым правилам только начинается. Мы предлагаем частным инвесторам предприятия энергетической сферы, а также крупные инфраструктурные и промышленные компании", - сказал Кубив.

Гилберт Каплан, в свою очередь, сообщил, что уже в конце октября с целью поиска интересных инвестиционных возможностей в Украину отправляется Первая официальная торговая миссия: 12 крупных американских компаний ставят цель найти в Украине выгодные возможности для инвестиций, в частности с применением приватизации.

Каплан подчеркнул, что инвестиции в экономику Украины в настоящее время являются одним из важных направлений американского бизнеса.

Степан Кубив и Гилберт Каплан также обсудили усиление сотрудничества американской и украинской торговых палат, замещение российских товаров на рынке Украины и другие вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Напомним, в феврале "Укрзализныця" подписала соглашение на $1 млрд с американской General Electric.

В Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (Харьковский авиационный завод) будет инвестировать крупная американская компания.

В октябре в Украине состоялся бизнес-форум Horasis China Meeting Ukraine, в котором приняли участие инвесторы из 28 стран.