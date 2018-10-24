Женщина избила мужчину за жвачку на концерте классической музыки
Об этом пишет The Washington Post.
Конфликт между зрителями начался, когда Лейпцигский оркестр Гевандхауза исполнял пятую симфонию Малера. Одна из слушательниц на балконе достала пакетик с жевательной резинкой и начала с громким шорохом его разворачивать.
Молодой человек, что сидел недалеко, сначала несколько раз бросил на нее возмущенные погдяди, но затем потерял терпение, выхватил у нее пачку и бросил ее на пол.
Очевидцы рассказали, что женщина дождалась окончания концерта, вернулась к парню, что-то сказала ему, а затем ударил по лицу так, что с него слетели очки. Впоследствии спутник женщины схватил парня за рубашку и начал бить его. Драка продолжалась, пока не вмешались другие зрители.
"На самом деле это было очень неприятно. Я никогда не видел ничего подобного", - сказал Олоф Йонссон, который сидел в ряду рядом. Он описал нападения со стороны женщины и ее союзника как "насильственную атаку".
После инцидента в Мальмо обнародовали список напоминаний об этикете. "Прекрасно сидеть на хоккейном или футбольном матче, пить пиво или кофе и есть маленькие закуски, но такое поведение неприемлемо в концертном зале с акустикой мирового класса", - говорится в объявлении.
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