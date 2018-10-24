Женщина избила мужчину за жвачку на концерте классической музыки

24 октября, 2018, 12:48

Шуршание обертки от жевательной резинки во время исполнения симфонии привело к настоящей драке в шведском городе Мальмо

Об этом пишет The Washington Post.

Конфликт между зрителями начался, когда Лейпцигский оркестр Гевандхауза исполнял пятую симфонию Малера. Одна из слушательниц на балконе достала пакетик с жевательной резинкой и начала с громким шорохом его разворачивать.

Молодой человек, что сидел недалеко, сначала несколько раз бросил на нее возмущенные погдяди, но затем потерял терпение, выхватил у нее пачку и бросил ее на пол.

Очевидцы рассказали, что женщина дождалась окончания концерта, вернулась к парню, что-то сказала ему, а затем ударил по лицу так, что с него слетели очки. Впоследствии спутник женщины схватил парня за рубашку и начал бить его. Драка продолжалась, пока не вмешались другие зрители.

"На самом деле это было очень неприятно. Я никогда не видел ничего подобного", - сказал Олоф Йонссон, который сидел в ряду рядом. Он описал нападения со стороны женщины и ее союзника как "насильственную атаку".

После инцидента в Мальмо обнародовали список напоминаний об этикете. "Прекрасно сидеть на хоккейном или футбольном матче, пить пиво или кофе и есть маленькие закуски, но такое поведение неприемлемо в концертном зале с акустикой мирового класса", - говорится в объявлении.