За три года абитуриентов с оккупированных территорий стало вдвое больше, - МОН

24 октября, 2018, 16:55

Число абитуриентов из оккупированных Донбасса и Крыма за три года увеличилось почти вдвое

Соответствующие данные обнародовало образовательное ведомство в среду, 24 октября, в своем Facebook по результатам пресс-конференции относительно итогов работы образовательных центров "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина".

Как отметили в Минобразования, во время вступительной кампании 2016-го через образовательные центры вступили около тысячи абитуриентов, в этом году их количество достигло 1749.

В частности, в 2018-м через ОЦ "Донбасс-Украина" вступили 1522 человека. В прошлом году их количество составляло 1346, а в 2016-ом – 855 человек.

Наибольшее количество абитуриентов в этом году выбрали Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко – 219, Восточноукраинский национальный университет им. Владимира Даля – 181, Таврический национальный университет им. Вернадского – 134.

Также, по данным МОН, через ОЦ «Крым-Украина» в 2018 году вступили 227 человек. В прошлом году таких абитуриентов было 204, а в 2016-м – 153.

В этом году больше всего абитуриентов выбрали Таврический национальный университет им. Вернадского – 88, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – 31, Львовскую политехнику – 24.

"Я хочу обратить внимание, что эта статистика – это не сколько всего в украинские вузы поступило крымчан или жителей неподконтрольной территории Донбасса. Речь идет лишь об упрощенном вступлении через образовательные центры. Те дети, которые получили полное общее среднее образование дистанционно и сдали ВНО, имели возможность поступать в любой вуз Украины. Но такая статистика не ведется прежде всего из соображений безопасности", – отметила исполняющая обязанности директора департамента высшего образования МОН Светлана Кретович.

В министерстве также напомнили, что упрощенная процедура предусматривает поступление без ВНО: абитуриенты сдают 2 экзамена государственной итоговой аттестации по украинскому языку и истории Украины, а также один вступительный экзамен (или творческий конкурс). Для поступления также не обязательны украинские паспорт и аттестат.