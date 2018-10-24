Иерусалимский патриарх поддержал Константинополь в споре с РПЦ, - СМИ

24 октября, 2018, 13:46

Патриарх Иерусалимский Феофил III поддержал Вселенский патриархат в его противостоянии с РПЦ относительно автокефалии Украинской церкви

Об этом пишет издание Оrthodoxia.info.

В частности, Феофил III обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении Святого миро, что, по мнению издания, свидетельствует о поддержке Фанара и всеправославного единства под эгидой Константинополя.

Соответствующее обращение с просьбой о миро для иерусалимской церкви Варфоломею передал иерусалимский экзарх Антонин Александру.

"Прошли те времена, когда патриархи Востока вынуждены были из-за трудностей путешествовать по всем концам мира для того, чтобы просить помощь для своих церквей и таким образом были вынуждены быть уступчивыми", - сказал экзарх.

Иерусалимский экзарх назвал Святое миро выше связующим звеном между православными церквями и акцентировал внимание на незыблемости связей между Иерусалимом и Константинополем.

Добавим, что с точки зрения Константинопольского патриархата право осуществлять мироварение принадлежит исключительно Фанару в сослужении с представителями Поместных православных церквей. С точки зрения Русской православной церкви, исключительной прерогативой автокефальной церкви есть право самостоятельно осуществлять мироварение.