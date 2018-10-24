Взрывы в Ичне: пожар потушен, движение транспорта восстановили
24 октября, 2018, 20:45
На Черниговщине потушили пожар на 6 арсенале Минобороны и восстановили движение железнодорожного и автомобильного транспорта в Ичнянском районе
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Черниговской области.
"24 октября в 18:00 руководителем тушения пожара на 6 арсенале Минобороны объявлено о его ликвидации. В этот же день с 18:00 возобновляется движение автотранспорта и железнодорожное сообщение в Ичнянском районе. Жители могут возвращаться в свои дома. А дети с 29 октября, после завершения каникул, приступят к учебе", - говорится в сообщении.
При этом, как отметили спасатели, воздушное пространство в радиусе 30 км будет открыто с 03 часов четверга, 25 октября.
- Напомним, 9 октября 2018 года на 6-м арсенале возле Ични под утро начали взрываться боеприпасы. В зоне поражения оказались 30 населенных пунктов.
- СБУ предполагает, что взрыв боеприпасов на 6-м арсенале произошел в результате диверсии, ведь подрыв арсенала был в 4 разных местах.
- По состоянию на 16 октября украинские спецслужбы установили, что взрывы на военных складах на Черниговщине совершили, вероятно, с помощью мобильного телефона.
- Спасателям удалось уменьшить 16-километровую зону загрязнения боеприпасами 6-го арсенала возле Ични до 10-километровой.
- По состоянию на 21 октября возле Ичне почти 96% пораженной зоны очищено от взрывоопасных предметов.
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