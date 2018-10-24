Взрывы в Ичне: пожар потушен, движение транспорта восстановили

24 октября, 2018, 20:45

На Черниговщине потушили пожар на 6 арсенале Минобороны и восстановили движение железнодорожного и автомобильного транспорта в Ичнянском районе

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Черниговской области.

"24 октября в 18:00 руководителем тушения пожара на 6 арсенале Минобороны объявлено о его ликвидации. В этот же день с 18:00 возобновляется движение автотранспорта и железнодорожное сообщение в Ичнянском районе. Жители могут возвращаться в свои дома. А дети с 29 октября, после завершения каникул, приступят к учебе", - говорится в сообщении.

При этом, как отметили спасатели, воздушное пространство в радиусе 30 км будет открыто с 03 часов четверга, 25 октября.