Выборы в Европарламент будут решающим моментом для урегулирования миграционной проблемы, - Орбан

24 октября, 2018, 11:23

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выборы в Европарламент 2019 года будут моментом истины для решения миграционного кризиса в ЕС

Об этом сообщает Associated Press.

При этом он обвинил нынешнее руководство ЕС в попытках создать из союза "Европейскую империю", что будет строиться за счет национальных государств.

"Те, кто хочет создать Европейскую империю из Европейского союза, все они настроены позитивно относительно иммиграции. Они заведомо не смогли использовать свою огромную военную мощь и политическую силу, чтобы защитить Европу от массы мигрантов", - приводят западные СМИ слова премьера, сказанные во время церемонии в память о начале Венгерского восстания 1956 года.

"Выборы в Европейский парламент в мае (в 2019 году) определят, в какую сторону двинется корабль Европы. Нам стоит отбросить идеологию глобализма и поддерживать вместо этого культуру патриотизма", - отметил премьер.

Как отмечает АР, в венгерской оппозиции обвиняют власти Венгрии в нецелевом расходовании средств, поступающих от ЕС.

В августе этого года Орбан, а также вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини пообещали работать вместе в связи с выборами в Европейский парламент в 2019 году, с целью противостояния тем силам в Европейском союзе, которые не хотят противодействовать иммиграции в ЕС. Кроме этого, они раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона и назвали его лидером блока европейских стран, настроенных позитивно в отношении иммиграции.

Орбан уже заявлял, что нынешняя "элита" ЕС не смогла урегулировать миграционный кризис, и результаты выборов 2019 года в Европарламент должны стать ответом на ее неспособность выполнять свои обязанности.