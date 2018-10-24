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Воры пришли грабить магазин. Владелец попросил прийти, когда будет больше денег

Грабители пришли в магазин, чтобы украсть деньги, но владелец предложил прийти позже - когда касса будет больше

Об этом пишет ВВС.

Шестеро преступников решили ограбить магазин электронных сигарет в пригороде Шарлеруа. Когда они пришли, напуганный продавец сказал им вернуться в конце дня. Тогда, мол, он сможет дать им больше денег.

Владелец магазина в течение 14 минут пытался подружиться с ворами.

"Они немного потолкали меня. Я не давал им ничего, но сказал, что если они вернутся позже, то я буду иметь две или три тысячи евро", - рассказал владелец.

Когда воры ушли, он позвонил в полицию. Сначала копы не поверили, что грабители могут вернуться, однако все равно приехали в магазин.

В 17:30 воры вернулись, но владелец сказал, что до закрытия еще час и попросил подождать. Когда мужчины вернулись в третий раз, в 18:30, полицейские укрылись в задней части магазина, чтобы поймать их.

Всего арестовали пятерых мужчин, в том числе одного несовершеннолетнего.

"Это было похоже на комедию. Их теперь называют самыми плохими грабителями Бельгии", - сказал владелец магазина.

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