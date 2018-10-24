Во время столкновений в одном из судов Одессы пострадали полицейские
Об этом сообщил в Facebook начальник управления превентивной деятельности в ГУНП в Одесской области Иван Ищенко.
В суде рассматривалась апелляция относительно избранной меры пресечения одному фигуранту уголовного дела. В это время его "группа поддержки" пыталась устроить под стенами суда массовую заварушку.
Один из этих активистов применил слезоточивый газ в сторону сотрудников группы превентивной коммуникации "Полиции диалога"
"Решается вопрос о задержании правонарушителей в порядке статьи 208 УПК Украины. Предварительная правовая квалификация указанных событий ст. 296 ч.4 (хулиганство) УК Украины."
У советника главы ГУ Национальной полиции в Одесской области Руслана Форостяка есть предположение, что эти активисты были проплачены: "У правоохранителей есть данные, что часть "активистов" там присутствовала за "мизерный гонорар".
Для справки: сотрудники "Полиции диалога" - полицейские, которые пытаются предупредить любые конфликтные ситуации, разъясняют действия полиции и останавливают агрессивных граждан не силовыми методами, а словом.
- По всей стране работают уже 11 подразделений полиции диалога
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-