Во время столкновений в одном из судов Одессы пострадали полицейские

24 октября, 2018, 17:20

В Одессе, под зданием Апелляционного суда активисты применили слезоточивый газ против сотрудников полиции диалога

Об этом сообщил в Facebook начальник управления превентивной деятельности в ГУНП в Одесской области Иван Ищенко.

В суде рассматривалась апелляция относительно избранной меры пресечения одному фигуранту уголовного дела. В это время его "группа поддержки" пыталась устроить под стенами суда массовую заварушку.

Один из этих активистов применил слезоточивый газ в сторону сотрудников группы превентивной коммуникации "Полиции диалога"

"Решается вопрос о задержании правонарушителей в порядке статьи 208 УПК Украины. Предварительная правовая квалификация указанных событий ст. 296 ч.4 (хулиганство) УК Украины."

У советника главы ГУ Национальной полиции в Одесской области Руслана Форостяка есть предположение, что эти активисты были проплачены: "У правоохранителей есть данные, что часть "активистов" там присутствовала за "мизерный гонорар".

Для справки: сотрудники "Полиции диалога" - полицейские, которые пытаются предупредить любые конфликтные ситуации, разъясняют действия полиции и останавливают агрессивных граждан не силовыми методами, а словом.