Венгрия предложила Украине заключить соглашение о защите нацменьшинств
Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто после беседы с украинским коллегой Павлом Климкиным в кулуарах Варшавского форума, пишет пресс-служба правительства Венгрии.
Согласно представленному предложению, две страны должны воздерживаться от политики, которая могла бы привести к ассимиляции национальных меньшинств и изменению национального состава в определенном регионе.
"Украинская сторона обещала рассмотреть предложение", - отметил он, выразив надежду, что венгерская и украинская стороны обсудят детали предложения на очередной встрече в Милане, которая запланирована на 7 декабря.
"Понятно, что путь к восстановлению доверия между двумя странами должен быть достигнут небольшими шагами", - подчеркнул министр.
Он отметил, что считает позитивным то, что петицию с призывом к депортации представителей венгерского национального меньшинства Закарпатья изъяли с веб-сайта украинского парламента.
"Мы также считаем чрезвычайно позитивным то, что украинская сторона восприняла всерьез тот факт, что этот вопрос вполне уместен в Европе 21 века", - заявил министр иностранных дел.
Сийярто приветствует и начатое расследование в отношении "ложных рекламных щитов, направленных против лидеров венгерского национального меньшинства".
"Была достигнута договоренность о том, что украинское правительство назначит чиновника, ответственного за трансграничное экономическое сотрудничество", - сказал министр.
"В интересах обеспечения плавного продолжения Программы экономического развития Закарпатья заместитель министра иностранных дел Левенте Мадьяр и назначенный украинский чиновник встретятся в ближайшее время", - отметил он.
Сийярто сообщил Климкину, что Венгрия готова активизировать кредитную линию на 50 миллионов долларов для финансирования строительства дорог на Закарпатье, говорится в сообщении.
"Венгрия также готова продолжать программу, в рамках которой она уже обеспечила тысячи детей, пострадавших от войны на востоке Украине, бесплатными отпусками на озере Веленце", - продолжал он.
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