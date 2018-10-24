Венгрия предложила Украине заключить соглашение о защите нацменьшинств

24 октября, 2018, 17:42

Венгрия предлагает Украине заключить соглашение о защите национальных меньшинств

Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто после беседы с украинским коллегой Павлом Климкиным в кулуарах Варшавского форума, пишет пресс-служба правительства Венгрии.

Согласно представленному предложению, две страны должны воздерживаться от политики, которая могла бы привести к ассимиляции национальных меньшинств и изменению национального состава в определенном регионе.

"Украинская сторона обещала рассмотреть предложение", - отметил он, выразив надежду, что венгерская и украинская стороны обсудят детали предложения на очередной встрече в Милане, которая запланирована на 7 декабря.

"Понятно, что путь к восстановлению доверия между двумя странами должен быть достигнут небольшими шагами", - подчеркнул министр.

Он отметил, что считает позитивным то, что петицию с призывом к депортации представителей венгерского национального меньшинства Закарпатья изъяли с веб-сайта украинского парламента.

"Мы также считаем чрезвычайно позитивным то, что украинская сторона восприняла всерьез тот факт, что этот вопрос вполне уместен в Европе 21 века", - заявил министр иностранных дел.

Сийярто приветствует и начатое расследование в отношении "ложных рекламных щитов, направленных против лидеров венгерского национального меньшинства".

"Была достигнута договоренность о том, что украинское правительство назначит чиновника, ответственного за трансграничное экономическое сотрудничество", - сказал министр.

"В интересах обеспечения плавного продолжения Программы экономического развития Закарпатья заместитель министра иностранных дел Левенте Мадьяр и назначенный украинский чиновник встретятся в ближайшее время", - отметил он.

Сийярто сообщил Климкину, что Венгрия готова активизировать кредитную линию на 50 миллионов долларов для финансирования строительства дорог на Закарпатье, говорится в сообщении.

"Венгрия также готова продолжать программу, в рамках которой она уже обеспечила тысячи детей, пострадавших от войны на востоке Украине, бесплатными отпусками на озере Веленце", - продолжал он.