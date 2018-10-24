В Риме пьяные российские фанаты обрушили эскалатор в метро, среди пострадавших есть украинцы

24 октября, 2018, 09:07

Во вторник, 23 октября на станции римского метрополитена Repubblica обвалился эскалатор, в результате чего пострадали по меньшей мере 24 человека

Об этом сообщает итальянское издание "La Repubblica".

По данным издания, обвал спровоцировали российские фанаты московского футбольного клуба ЦСКА, которые танцевали и прыгали на эскалаторе. Издание отмечает, что они находились в нетрезвом состоянии.

В то же время, российское издание "Эхо Москвы"со ссылкой российского издания в Италии сообщает, что среди пострадавших 15 россиян и 4 украинцев.

"В результате обрушения эскалатора в римском метро госпитализированы 15 россиян и четверо украинцев", - говорится в сообщении.

Также в посольстве РФ со ссылкой на службу гражданской защиты Италии заявляют о 30 пострадавших.