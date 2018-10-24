 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Риме пьяные российские фанаты обрушили эскалатор в метро, среди пострадавших есть украинцы

Во вторник, 23 октября на станции римского метрополитена Repubblica обвалился эскалатор, в результате чего пострадали по меньшей мере 24 человека

Об этом сообщает итальянское издание "La Repubblica".

По данным издания, обвал спровоцировали российские фанаты московского футбольного клуба ЦСКА, которые танцевали и прыгали на эскалаторе. Издание отмечает, что они находились в нетрезвом состоянии.

В то же время, российское издание "Эхо Москвы"со ссылкой российского издания в Италии сообщает, что среди пострадавших 15 россиян и 4 украинцев.

"В результате обрушения эскалатора в римском метро госпитализированы 15 россиян и четверо украинцев", - говорится в сообщении.

Также в посольстве РФ со ссылкой на службу гражданской защиты Италии заявляют о 30 пострадавших.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 октября, 2018 среда

23 октября, 2018 вторник

больше новостей

24 октября, 2018 среда

23 октября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать