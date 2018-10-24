В Риме пьяные российские фанаты обрушили эскалатор в метро, среди пострадавших есть украинцы
Об этом сообщает итальянское издание "La Repubblica".
По данным издания, обвал спровоцировали российские фанаты московского футбольного клуба ЦСКА, которые танцевали и прыгали на эскалаторе. Издание отмечает, что они находились в нетрезвом состоянии.
В то же время, российское издание "Эхо Москвы"со ссылкой российского издания в Италии сообщает, что среди пострадавших 15 россиян и 4 украинцев.
"В результате обрушения эскалатора в римском метро госпитализированы 15 россиян и четверо украинцев", - говорится в сообщении.
Также в посольстве РФ со ссылкой на службу гражданской защиты Италии заявляют о 30 пострадавших.
По данным службы гражданской защиты Италии, в римской подземке пострадали до 30 болельщиков @pfc_cska. Оказываем максимально возможную помощь! pic.twitter.com/02WDzXdnfk— RussianEmbassy Italy (@rusembitaly) 23 октября 2018 г.
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