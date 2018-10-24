В "Ощадбанке" прокомментировали дело о хищении средств нардепом
Соответствующее заявление в среду, 24 октября, обнародовали в пресс-службе государственного финучреждения.
Как отмечается, "Ощадбанк" с 2015 года проводит активную претензионно-исковую работу по возврату долгов группы "Креатив".
"В целом банком подано в суды общей юрисдикции 23 исковых заявления о взыскании задолженности с группы компаний "Креатив" и их поручителей – физлиц Березкина и Давыдова. Получено 11 судебных решения о взыскании задолженности с должников и поручителей в пользу Ощадбанка, набравших законную силу, на общую сумму 212,7 млн долл. США, 12,7 млн евро и 255 млн грн", - говорится в сообщении.
При этом "Ощадбанк" подтвердил факт задержания Национальным антикоррупционным бюро 10 человек, которым сообщили о подозрении в завладении средствами банка,среди которых должностные лица компаний "Креатив", сын Станислава Березкина и двое сотрудников банка.
"Обращаем внимание на то, что объявление подозрений сотрудникам банка является процессуальным действием в рамках досудебного расследования, которое не дает никаких оснований для выводов о виновности указанных лиц. Согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто криминальному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке приговором суда", - отметили в пресс-службе банка.
В этой связи "Ощадбанк" выразил уверенность относительно беспристрастного рассмотрения дела по существу в порядке, установленном уголовным процессуальным законодательством Украины и установления судом истины относительно виновности или невиновности соответствующих лиц.
- Напомним, НАБУ расследует завладение $20 млн США из госбанка, в котором подозревают нардепа Станислава Березкина, его родственников и бизнес-партнеров.
- САП задержала сына Станислава Березкина, предпринимателя Максима Березкина. Сейчас этому делу 10 лицам объявлено о подозрении.
- Позже руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий передал в ГПУ представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата, члена депутатской группы "Воля народа" Станислава Березкина.
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