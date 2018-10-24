В "Ощадбанке" прокомментировали дело о хищении средств нардепом

24 октября, 2018, 21:54

В "Ощадбанке" сделали заявление относительно дела НАБУ о хищении $20 млн нардепом от депутатской группы "Воля народа" Станиславом Березкиным и задержании 10 причастных лиц

Соответствующее заявление в среду, 24 октября, обнародовали в пресс-службе государственного финучреждения.

Как отмечается, "Ощадбанк" с 2015 года проводит активную претензионно-исковую работу по возврату долгов группы "Креатив".

"В целом банком подано в суды общей юрисдикции 23 исковых заявления о взыскании задолженности с группы компаний "Креатив" и их поручителей – физлиц Березкина и Давыдова. Получено 11 судебных решения о взыскании задолженности с должников и поручителей в пользу Ощадбанка, набравших законную силу, на общую сумму 212,7 млн долл. США, 12,7 млн евро и 255 млн грн", - говорится в сообщении.

При этом "Ощадбанк" подтвердил факт задержания Национальным антикоррупционным бюро 10 человек, которым сообщили о подозрении в завладении средствами банка,среди которых должностные лица компаний "Креатив", сын Станислава Березкина и двое сотрудников банка.

"Обращаем внимание на то, что объявление подозрений сотрудникам банка является процессуальным действием в рамках досудебного расследования, которое не дает никаких оснований для выводов о виновности указанных лиц. Согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто криминальному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке приговором суда", - отметили в пресс-службе банка.

В этой связи "Ощадбанк" выразил уверенность относительно беспристрастного рассмотрения дела по существу в порядке, установленном уголовным процессуальным законодательством Украины и установления судом истины относительно виновности или невиновности соответствующих лиц.