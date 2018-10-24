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В правительстве пообещали с декабря новое повышение тарифов на тепло и горячее водоснабжение


фото: msp.gov.ua
Тарифы на тепло и горячее водоснабжение с первого декабря этого года, возможно, повысятся на 16 %

Об этом, как передает "Укринформ", заявил министр соцполитики Андрей Рева в среду, 24 октября, по результатам заседания правительства.

При этом чиновник отметил, что перерасчет начнется с 1 ноября.

"Новые тарифы на газ вводятся в действие с 1 ноября 2018 года. Процедура требует перерасчета коммунальных платежей на тепло и горячую воду. Это может быть не раньше 1 декабря. По моим предварительным расчетам, повышение составит 16%", - отметил Рева.

Ранее Рева рассказал, что после повышения цены на газ для населения правительство не ожидает уменьшения количества субсидиантов или уменьшение суммы, которую люди будут получать. Он также пояснил, что субсидии являются временным явлением. Кроме того, министр соцполитики рассказал об изменениях в получении субсидий после повышения цен на газ с 1 ноября.

  • Напомним, в эту пятницу, 19 октября, Кабинет министров принял решение о повышении цены на газ для населения. С 1 ноября 2018 года цена будет повышена на 23,5%.
  • Позже эксперт по энергетическим вопросам Андрей Герус рассказал, что ждет украинцев после повышения цены на газ.
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