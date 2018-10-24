В поселке под Киевом бродили вьетнамцы и просили покушать

24 октября, 2018, 18:40

Жители пгт. Глеваха, на Васильковщине, позвонили в полицию с жалобами, что по поселку ходят иностранцы и просят есть

Об этом говорится в официальном сообщение НП в Киевской области.

Полиция выехала на место вместе с полицией охраны.

Полиция задержала 28 иностранцев. Ими оказались жители Вьетнама, которые попали в Украину нелегально. Задержан мужчина, который их насильно удерживал. В отношении него открыто уголовное производство, продолжаются следственно-розыскные мероприятия по установлению других причастных к преступлению.

Сейчас задержанные иностранцы находятся в Васильковском райотделе. В дальнейшем они будут переданы работникам Государственной миграционной службы для размещения в соответствующих заведениях для нелегальных мигрантов.