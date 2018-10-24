В Киеве опять запретили продажу алкоголя в ночное время

24 октября, 2018, 11:40

В среду, 24 октября, вступило в силу решение Киевского городского совета о запрете продажи алкоголя в столице в ночное время

Об этом сообщает газета горсовета Киева "Крещатик".

Продажу алкоголя запрещено осуществлять в период с 23:00 до 10:00. При этом ограничение не распространяется на заведения ресторанного типа.

"Ограничить торговлю пивом (кроме безалкогольного), алкогольными, слабоалкогольными напитками, винами столовыми в г. Киеве в стационарных объектах торговли и малых архитектурных формах и временных сооружениях торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения, кроме заведений ресторанного хозяйства" на территории г. Киева путем запрета их реализации с 23:00 до 10:00", - говорится в сообщении.