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В Киеве опять запретили продажу алкоголя в ночное время


фото: 112.ua
В среду, 24 октября, вступило в силу решение Киевского городского совета о запрете продажи алкоголя в столице в ночное время

Об этом сообщает газета горсовета Киева "Крещатик".

Продажу алкоголя запрещено осуществлять в период с 23:00 до 10:00. При этом ограничение не распространяется на заведения ресторанного типа.

"Ограничить торговлю пивом (кроме безалкогольного), алкогольными, слабоалкогольными напитками, винами столовыми в г. Киеве в стационарных объектах торговли и малых архитектурных формах и временных сооружениях торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения, кроме заведений ресторанного хозяйства" на территории г. Киева путем запрета их реализации с 23:00 до 10:00", - говорится в сообщении.

  • Напомним, летом 2017 года Высший хозяйственный суд Украины подтвердил законность решения Киевсовета о запрете продажи алкоголя ночью. До этого, в апреле 2017 года, Хозяйственный суд Киева обязал горсовет отменить решение о запрете продажи на территории города алкоголя в ночное время.
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