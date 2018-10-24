В Киеве Чубаров сорвал комиссию Украина-РФ с рыболовства на Азове: российский представитель незаконно ездил в Крым
Об этом сообщает сайт телеканала ATR.
Чубаров сообщил, что глава российской делегации Игорь Рулев посещал территорию оккупированного Россией Крыма в нарушение украинского законодательства.
"Я вас призываю прекратить эту деятельность. Сидит преступник. Он въехал на нашу территорию, которую оккупировала РФ. Вы разговариваете с преступником. Мы еще знаем троих, кто также посещал Крым. Что вы делаете? Я не могу 5 лет посетить Крым. Они убивают и похищают наших людей. У нас более 70 человек сидят в тюрьмах. А вы приглашаете дипломата российского посольства, вы сидите с преступником. Неужели вы думаете, что украинское общество вам это простит? Я вас призываю немедленно прекратить это сборище", - заявил Чубаров.
После этого выступления был объявлен перерыв, вызвали сотрудников СБУ и Нацполиции.
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