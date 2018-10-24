В Кремле расценили решение США выйти из ракетного договора как намерение вступить в гонку вооружений
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РБК.
"Это чрезвычайно опасное намерение, то есть это фактически декларирование намерений вступить в гонку вооружений, наращивание соответствующего потенциала вооружений. Еще раз повторяю, это сделает мир более опасным ", - подчеркнул Песков.
По словам представителя Кремля, на фоне подобных заявлений" в Кремле прежде всего "думают о национальных интересах России и безопасности страны".
Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле возможным продолжение переговоров по РСМД, Песков ответил, что это вряд ли возможно. Насколько поняли в Кремле, американская сторона приняла решение и в ближайшее время "формализует процесс выхода из договора", - пояснил он.
- В выходные президент США заявил о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Соглашение было подписано бывшим Советским Союзом и Соединенными Штатами еще в 1987 году. Договор стал первым серьезным шагом по установлению контроля над вооружениями, который закончил "холодную войну".
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