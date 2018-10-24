В ГПСУ объяснили, почему в Украину пустили российского чиновника, который незаконно посещал Крым

24 октября, 2018, 15:35

Главу российской делегации в украинско-российской Комиссии по рыболовству в Азовском море Игоря Рулева, который незаконно посещал Крым, пустили в Украину из-за неосведомленности пограничников о правонарушениях

Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает Укринформ.

По словам чиновника, в базе данных пограничников не было информации о том, что члены российской делегации незаконно посещали оккупированный Крым.

"В базе данных не обо всех гражданах РФ есть информация о посещении ими оккупированного Крыма. В данном случае, когда эти лица пересекали границу, то у нас не было убедительных доказательств, что они посещали оккупированный полуостров. Мы проводили с ними так называемый контроль второй линии, на которой было собеседование с ними, в частности относительно посещения ими оккупированного полуострова. На собеседовании они все как один сообщали, что в Крым не ездили, и вообще там никогда не были", - рассказал Слободян.

Пограничник также добавил, что вопросом выдворение нарушителей порядка въезда на оккупированную территорию Украины сейчас занимаются Нацполиция и Государственная миграционная служба.