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В ГПСУ объяснили, почему в Украину пустили российского чиновника, который незаконно посещал Крым

Главу российской делегации в украинско-российской Комиссии по рыболовству в Азовском море Игоря Рулева, который незаконно посещал Крым, пустили в Украину из-за неосведомленности пограничников о правонарушениях

Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает Укринформ.

По словам чиновника, в базе данных пограничников не было информации о том, что члены российской делегации незаконно посещали оккупированный Крым.

"В базе данных не обо всех гражданах РФ есть информация о посещении ими оккупированного Крыма. В данном случае, когда эти лица пересекали границу, то у нас не было убедительных доказательств, что они посещали оккупированный полуостров. Мы проводили с ними так называемый контроль второй линии, на которой было собеседование с ними, в частности относительно посещения ими оккупированного полуострова. На собеседовании они все как один сообщали, что в Крым не ездили, и вообще там никогда не были", - рассказал Слободян.

Пограничник также добавил, что вопросом выдворение нарушителей порядка въезда на оккупированную территорию Украины сейчас занимаются Нацполиция и Государственная миграционная служба.

  • Напомним, 24 октября народный депутат Украины Рефат Чубаров сорвал заседание украинского-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море из-за того, что глава российской делегации Игорь Рулев незаконно посещал оккупированный Крым.
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