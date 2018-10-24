В ГПСУ объяснили, почему в Украину пустили российского чиновника, который незаконно посещал Крым
Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает Укринформ.
По словам чиновника, в базе данных пограничников не было информации о том, что члены российской делегации незаконно посещали оккупированный Крым.
"В базе данных не обо всех гражданах РФ есть информация о посещении ими оккупированного Крыма. В данном случае, когда эти лица пересекали границу, то у нас не было убедительных доказательств, что они посещали оккупированный полуостров. Мы проводили с ними так называемый контроль второй линии, на которой было собеседование с ними, в частности относительно посещения ими оккупированного полуострова. На собеседовании они все как один сообщали, что в Крым не ездили, и вообще там никогда не были", - рассказал Слободян.
Пограничник также добавил, что вопросом выдворение нарушителей порядка въезда на оккупированную территорию Украины сейчас занимаются Нацполиция и Государственная миграционная служба.
- Напомним, 24 октября народный депутат Украины Рефат Чубаров сорвал заседание украинского-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море из-за того, что глава российской делегации Игорь Рулев незаконно посещал оккупированный Крым.
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