В Днипре обстреляли маршрутку и троллейбус

24 октября, 2018, 18:12

В Днипре неизвестные из винтовки обстреляли маршрутное такси и троллейбус

Об этом сообщает пресс-служба НП в Днепропетровской области.

Погибших и пострадавших нет. В результате выстрелов в транспорте повреждены окна.

По данному факту было открыто уголовное производство по ст. 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Сейчас продолжаются следственные действия для установления и задержания стрелка.