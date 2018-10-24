В Днипре обстреляли маршрутку и троллейбус
24 октября, 2018, 18:12
В Днипре неизвестные из винтовки обстреляли маршрутное такси и троллейбус
Об этом сообщает пресс-служба НП в Днепропетровской области.
Погибших и пострадавших нет. В результате выстрелов в транспорте повреждены окна.
По данному факту было открыто уголовное производство по ст. 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Сейчас продолжаются следственные действия для установления и задержания стрелка.
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