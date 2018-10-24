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В Днипре обстреляли маршрутку и троллейбус

В Днипре неизвестные из винтовки обстреляли маршрутное такси и троллейбус

Об этом сообщает пресс-служба НП в Днепропетровской области.

Погибших и пострадавших нет. В результате выстрелов в транспорте повреждены окна.

По данному факту было открыто уголовное производство по ст. 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Сейчас продолжаются следственные действия для установления и задержания стрелка.

 

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