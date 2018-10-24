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В Австралии арестовали столетнего насильника

В австралийском доме престарелых 102-летний мужчина напал на 94-летнюю даму

Об этом стало известно из австралийского издания The Sydney Morning Herald.

102-летнему мужчине полиция предъявила обвинения после того, как он, по словам полицейских, совершил нападение сексуального характера на 94-летнюю жительницу заведения для пожилых людей, где сам и находится.

Представители заведения сказали, что сочувствуют пожилой жительнице и ее семье. Также они добавили, что безопасность и благосостояние их жителей - главный приоритет. Как только стало известно об инциденте, администрация дома для пожилых людей сразу связалась с полицией и департаментом здравоохранения. Сексуального нападавшего задержали, ему грозит срок заключения до 7 лет.

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