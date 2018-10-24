В Австралии арестовали столетнего насильника
24 октября, 2018, 19:01
В австралийском доме престарелых 102-летний мужчина напал на 94-летнюю даму
Об этом стало известно из австралийского издания The Sydney Morning Herald.
102-летнему мужчине полиция предъявила обвинения после того, как он, по словам полицейских, совершил нападение сексуального характера на 94-летнюю жительницу заведения для пожилых людей, где сам и находится.
Представители заведения сказали, что сочувствуют пожилой жительнице и ее семье. Также они добавили, что безопасность и благосостояние их жителей - главный приоритет. Как только стало известно об инциденте, администрация дома для пожилых людей сразу связалась с полицией и департаментом здравоохранения. Сексуального нападавшего задержали, ему грозит срок заключения до 7 лет.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
-
11 октября, 2018 Пангасиус гриль со сметаново-йогуртовым соусом
Читайте также
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен