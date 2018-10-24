В Антарктиде на полярной станции россиянин пытался зарезать соотечественника
24 октября, 2018, 10:53
На российской антарктической станции "Беллинсгаузен" гражданин РФ Сергей Савицкий тяжело ранил ножом своего коллегу-соотечественника
Об этом сообщает российское издание "Интерфакс".
Инцидент произошел 9 октября в столовой станции. Пострадавшего госпитализировали в больницу в Чили.
По данным издания, Савицкий и потерпевший находились на антарктической станции "Беллинсгаузен" более полугода, что вероятно привело к напряженности в условиях ограниченного пространства.
Нападающий без сопротивления сдался начальнику станции. Сейчас его поместили под домашний арест. В Василеостровском суде Санкт-Петербурга сообщили, что нападавший ударил потерпевшего ножом в туловище, дело расследуют как попытку убийства.
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