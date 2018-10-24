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В Антарктиде на полярной станции россиянин пытался зарезать соотечественника


фото: rusmuseumvrm
На российской антарктической станции "Беллинсгаузен" гражданин РФ Сергей Савицкий тяжело ранил ножом своего коллегу-соотечественника

Об этом сообщает российское издание "Интерфакс".

Инцидент произошел 9 октября в столовой станции. Пострадавшего госпитализировали в больницу в Чили.

По данным издания, Савицкий и потерпевший находились на антарктической станции "Беллинсгаузен" более полугода, что вероятно привело к напряженности в условиях ограниченного пространства.

Нападающий без сопротивления сдался начальнику станции. Сейчас его поместили под домашний арест. В Василеостровском суде Санкт-Петербурга сообщили, что нападавший ударил потерпевшего ножом в туловище, дело расследуют как попытку убийства.

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